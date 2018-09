Furioses Finale oder traurige Enttäuschung? Gestern Abend ging die sechste Staffel von Promi Big Brother zu Ende – die strahlende Gewinnerin: Reality-Star Silvia Wollny (53)! Die Fernseh-Mama löste damit Vorjahres-Gewinner Jens Hilbert (40) ab und ist außerdem um 100.000 Euro reicher. Aber waren die Zuschauer vor den Bildschirmen auch Gewinner? Zwar schalteten wieder zahlreiche Fans ein – doch die PBB-Anhänger zeigten sich im Netz anschließend enttäuscht über das TV-Programm!

Die letzte Folge von "Promi Big Brother" war quotentechnisch ein voller Erfolg: Insgesamt schauten sich 2,28 Millionen Trash-Liebhaber das Finale an – das bedeutete einen Marktanteil von insgesamt 10,0 Prozent und den Tagessieg für den Sender Sat.1. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 16,4 Prozent. Diese tollen Werte spiegelten sich jedoch nicht auf Twitter wider – die User ließen auf der Social-Media-Plattform kaum ein gutes Haar an der Sendung: "Ups, bin gestern kurz vor der Verkündung eingeschlafen" und "Ein Vorschlag für euch: Setzt doch eine kürzere Sendezeit an", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare.

Die Sendung entsprach vielleicht nicht den Erwartungen des Publikums – aber dafür sind die Fans mit der diesjährigen Gewinnerin zufrieden: In einer Promiflash-Umfrage gaben 76,3 Prozent der Leser an, dass sie der 53-Jährigen den Sieg gönnen. Wie fandet ihr das Finale? Stimmt ab!

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Gewinnerin 2018

Instagram / johannes_haller Ehemalige Kandidaten von "Promi Big Brother" 2018

P.Hoffmann / WENN.com Marlene Lufen und Jochen Schropp beim Finale von "Promi Big Brother"

