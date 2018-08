Der Promi Big Brother-Gewinner von 2018 steht endlich fest! Zwei Wochen lang kämpften insgesamt 13 Kandidaten um den begehrten Titel und das Preisgeld von 100.000 Euro. Durch Flirt-Offensiven und emotionale Geständnisse wird die diesjährige Staffel wohl definitiv in Erinnerung bleiben. Nachdem die verbliebenen Männer Daniel Völz (33) und Alphonso Williams (56) Platz vier und drei belegten, blieben die Blondinen Chethrin Schulze (26) und Silvia Wollny (53) übrig. Die Zuschauer hatten bei der finalen Damenwahl wie immer das letzte Wort: Silvia ist die strahlende Siegerin!

Silvia konnte sich tatsächlich durchsetzen und tritt damit nun die Nachfolge des letztjährigen "Promi Big Brother"-Siegers Jens Hilbert (40) an. Das dürfte keine allzu große Überraschung sein: Die Elffach-Mutti gilt mittlerweile mit ihrer gutmütigen Art schon fast als Mama der Nation. So genoss der Haus-Putzteufel auch das Vertrauen der YouTuberin Katja Krasavice (22). Die Nacktnudel vertraute ihr an, dass sie sich in der Vergangenheit gegen ein Kind entschieden hatte.

Knapp daneben ist eben leider auch vorbei: Den undankbaren zweiten Platz belegte Chethrin. Besonders verärgert schien sie über ihren zweiten Platz allerdings nicht zu sein – im Gegenteil. Viel mehr gönnte sie ihrer Kontrahentin ihren Gewinn. Und die Gewinnsumme ist bereits für den guten Zweck verplant: "Ich hab hier das Leben auf einer Baustelle kennengelernt und möchte anderen draußen helfen, dass sie nicht so leben müssen, wie ich und wir in den letzten 14 Tagen. Ich möchte Jugendlichen helfen, von der Straße wegzukommen", verriet die 53-Jährige sichtlich gerührt vor der Entscheidung in ihrer Wahlkampfrede im Studio. Hat Silvia verdient gewonnen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

