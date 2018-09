Hat die richtige Kandidatin Promi Big Brother gewonnen? Seit gestern Nacht steht die diesjährige Gewinnerin des beliebten Reality-Formats fest: Es ist TV-Mutti Silvia Wollny (53)! Die Blondine konnte sich in der letzten Folge gegen die drei anderen Finalisten Chethrin Schulze (26), Daniel Völz (33) und Alphonso Williams (56) durchsetzen. Und die Promiflash-Leser finden: Die Mama von Sylvana (26), Sarafina (23), Sarah-Jane (19) und Co. hat zu Recht die Show für sich entschieden!

Nach ihrem Sieg bei Promi BB ist Silvia um 100.000 Euro reicher – und die User gönnen ihr den Pott: Bei einer Umfrage drückten 76,3 Prozent der Teilnehmer ihren Support für die Vollblut-Mutter aus. Das sind 6.998 von 9.166 Fans, die abgestimmt haben. Nur 23,7 Prozent sind unzufrieden mit Silvia als Gewinnerin – sie hätten gehofft, dass ein anderer TV-Insasse den Sieg holt.

Wer jetzt aber glaubt, dass die 53-Jährige die gesamte Prämie für sich und ihre Familie ausgeben wird, irrt. Der Reality-Star will das Geld spenden: "Ich habe hier das Leben auf einer Baustelle kennengelernt und möchte anderen draußen helfen, dass sie nicht so leben müssen, wie ich und wir in den letzten 14 Tagen. Ich möchte Jugendlichen helfen, von der Straße wegzukommen", verriet sie in der Final-Sendung.

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny mit ihrem Freund Harald nach dem PBB-Finale

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Die "Promi Big Brother"-Teilnehmer von 2018

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Gewinnerin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de