Am kommenden Mittwoch muss sich Nadine Klein (32) im Bachelorette-Finale zwischen Ingenieur Daniel Lott (27) und Fitness Trainer Alexander Hindersmann (29) entscheiden. Erste Bilder der finalen Show zeigen: Es wird hochemotional und die Rosenlady vergießt bittere Tränen. Einige Fans vermuten nun, dass die Wahlberlinerin einen Korb bekommt. Ob das stimmt? Promiflash hat beim Kuppelshow-Traumpaar Jessica Neufeld (24) und Niklas Schröder (29) nachgefragt: "Das kann natürlich passieren, dass am Ende der Mann sagt 'Ne, will ich nicht', [...] aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie einfach weint, weil sie einem Mann das Herz brechen muss."

MG RTL D Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de