Sarah Lombardi (25) weiß, wie es ist, eine Beziehung im Rampenlicht zu führen. Die Ehe von ihr und ihrem Noch-Ehemann Pietro (26) wurde von vielen Kameras begleitet. Zusammen traten sie in eigenen Reality-Dokus auf, in dem es um sie als Paar und ihr Familienleben mit Söhnchen Alessio (3) ging. Die unschöne Folge: Sarah und Pietro trennten sich vor fast zwei Jahren. Nach einem Intermezzo mit Jugendfreund Michal ist die 25-Jährige nun mit dem Berliner Roberto zusammen. Damit diese Liebe funktioniert, hat die Kölnerin einen Entschluss gefasst: Sie will ihr Leben ändern!

Was sie genau damit meint, erklärte die "Genau hier"-Interpretin gegenüber Bild: "Früher habe ich ein sehr öffentliches Leben geführt. Ich wollte diesmal vorsichtiger sein. Deshalb habe ich entschieden, dass meine neue Beziehung erst einmal geheim bleibt. Auch jetzt verstecke ich nichts. Aber so öffentlich wie früher wird unser Leben nicht sein." Das tue sie aber nicht, weil sie sich für etwas schäme – sie stehe zu allem, was sie bisher getan hätte. Doch diese Ausmaße, wie sie es früher mit Pietro gegeben hätte, werde es nicht mehr geben. Sie ging auch eine Zeit lang zum Psychologen, weil man dadurch etwas über seine Vergangenheit lernen würde.

Trotz großem Liebesglück – ihren Roberto will sie nicht heiraten, zumindest noch nicht: "Ich glaube schon, dass ich irgendwann noch mal den Gedanken haben werde, aber zurzeit ist er noch nicht da", erklärte sie gegenüber Promiflash beim Douglas Urban Decay-Lauf gegen Cybermobbing in Berlin.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto

Sebastian Reuter/Getty Images for Platform Fashion Sängerin Sarah Lombardi bei einer Veranstaltung in Düsseldorf, 2017

