Das lässt ein Bastian Yotta (41) nicht auf sich sitzen! Erst kürzlich machte seine Ex-Freundin Natalia Osada (28) in einem Interview unmissverständlich deutlich, was sie in Liebesdingen noch immer von dem Protz-Millionär hält. Für die schöne Wahl-Kölnerin ist klar: Ihr Verflossener hat kein Beziehungs-Potenzial! Ein Vorwurf, den der Reality-Star wohl nicht unkommentiert lassen will. Der Auswanderer wehrt sich öffentlich gegen die Unterstellung!

Auf Instagram macht Bastian seinem Ärger Luft: "Ich beziehungsunfähig? Da möchte ich etwas zu sagen: Immerhin war ich schon mal neun Jahre verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder." Dafür müsse Natalia noch lange üben, kann sich Mr. Yotta einen Seitenhieb gegen seiner einstige Liebste nicht verkneifen.

Bastian und Natalia hatten sich 2017 in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennen- und lieben gelernt. Kurz nach der Sendung zerbrach die Beziehung. Woran die Liebe scheiterte, konnte sich Natalia inzwischen vorstellen. "Also ich bin der Meinung, dass Bastian nicht wirklich Beziehungs-Potenzial hat. Ich glaube, dass er sehr viel Charme hat und viele Frauen um den Finger wickeln kann. Aber auf Dauer kann das, glaube ich, nicht halten", erklärte sie erst kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / Yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Anzeige

Blush Hour Natalia Osada für Blush Hour

Anzeige

Rick Mendoza / Splash News Bastian Yotta in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de