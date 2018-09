Schwere Vorwürfe gegen Mel B. (43)! Erst vor wenigen Wochen hatten die Schlagzeilen über das Ex-Spice Girl erneut einen Höhepunkt erreicht: Wegen einer Alkohol- und Sexsucht hatte die Musikerin angekündigt, sich in eine Klinik begeben zu wollen. Nun offenbarte ein ehemaliger Babysitter neue Details über Mels Abhängigkeit – und die sind erschreckend: Die dreifache Mutter soll vor den Augen ihrer Kinder Männer verführt und sich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken haben!

In einem Interview mit Mail Online ließ Rusty Updegraff, der als Nanny im Hause Mel B. gearbeitet hatte, kein gutes Haar an seiner ehemaligen Chefin. Nach seinen Schilderungen soll die Sängerin Kokain, Wodka, Tequila und andere alkoholische Getränke konsumiert haben, bis sie kaum mehr ansprechbar gewesen sei – und das in den eigenen vier Wänden, wo auch Mels drei Kinder wohnen. "Ich habe sie angefleht, keinen Tequila mehr zu trinken. Ich habe ihr gesagt, wie böse sie sonst wird!", erzählte der Babysitter. Die America's Got Talent-Jurorin habe ihn zudem häufiger angewiesen, schon mittags massenhaft Bier, Wein und Schnaps zu kaufen. Die Vorwürfe gegen Mel brachte Updegraff auch in einer offiziellen Anklage vor dem Gericht in Los Angeles vor.

Er berichtete zudem, dass das Ex-Spice-Girl bereits während seiner Scheidung von Stephen Belafonte (43) mit Dutzenden von Männern geschlafen habe – darunter seien Lehrer ihrer Kinder, ein Friseur und völlig Fremde gewesen. Die Männer soll die 43-Jährige in ihr Zuhause eingeladen haben. Wegen Mels nachlässigem und von ihm als gefährlich eingestuften Verhalten sorge sich Updegraff um das Wohlergehen der drei Mädchen.

Instagram / updegraffrusty Mel B. mit Russell Updegraff und ihrer Tochter Madison

Alberto E. Rodriguez / Getty Mel B. mit ihren Töchtern Madison und Angel

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Mel B. in Los Angeles

