Trotz verpasster Hochzeit: Mel B. gratuliert Geri Halliwell

Mel B. (50), auch bekannt als Scary Spice, gratulierte ihrer ehemaligen Spice Girls-Kollegin Geri Halliwell (53), besser bekannt als Ginger Spice, auf Instagram herzlich zu ihrem Geburtstag. Geri wurde am 6. August 53 Jahre alt, und Mel teilte ein gemeinsames Foto der beiden aus früheren Zeiten, begleitet von der Nachricht: "Happy birthday, Ginge!" samt feierlicher Emojis. Bemerkenswert ist, dass Geri im Juli nicht bei Mels Hochzeit mit Rory McPhee in London anwesend war, was Spekulationen über ein Zerwürfnis zwischen den beiden angeheizt hatte. Mel zeigte sich jedoch versöhnlich und bewies, dass Freundschaft über allem steht.

Auch die anderen Spice Girls ließen es sich nicht nehmen, Geri zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Emma Bunton (49) veröffentlichte mehrere Fotos, darunter auch eines aus einem Musikvideodreh, und schrieb: "Happy Birthday meine wunderbare Freundin! Ich liebe dich über alles." Victoria Beckham (51) wählte für ihre Glückwünsche ihre Instagram-Story, wo sie Geri einen "wundervollen Tag" wünschte. Melanie C. (51) setzte mit einer Bilderserie von alten und neuen Aufnahmen der Gruppe ein weiteres Zeichen für die ungebrochene Verbundenheit der ehemaligen Bandmitglieder. Trotz Geris Abwesenheit bei der Hochzeit scheint es also keinen tiefgehenden Konflikt zu geben.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um Spannungen zwischen den Spice Girls, insbesondere nach Mels Andeutungen über eine einstige Affäre von Geri. Hinzu kam, dass Geri und auch Victoria Beckham bei Mels Hochzeit fehlten, wobei Victoria sich mit geschäftlichen Verpflichtungen und Geri mit familiären Aufgaben aufgrund ihres Ehemanns, dem Formel-1-Manager Christian Horner (51), entschuldigten. Doch die öffentliche Zurschaustellung der Geburtstagsglückwünsche zeigt, dass die Freundschaft innerhalb der Spice Girls auch nach all den Jahren Bestand hat. Fans der Girlgroup dürfen weiterhin auf gelegentliche nostalgische Momente und Einblicke in ihre Freundschaft hoffen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Die Spice Girls Mel B und Geri Halliwell lächeln.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Die Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown und Victoria Beckham