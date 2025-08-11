Mel B.s Hochzeit in Marrakesch "übertrifft alle Erwartungen"

Mel B. (50), bekannt als Mitglied der Spice Girls, hat in Marrakesch ihren Ehemann Rory McPhee ein zweites Mal geheiratet. Nach einer ersten Zeremonie in London vor einigen Wochen feierte das Paar nun drei Tage lang in Marokko. Die emotionale Trauung fand unter freiem Himmel statt und wurde von Familie und Freunden begleitet. Besondere Unterstützung erhielt Mel von ihren Töchtern, die verschiedene Rollen übernahmen: Phoenix (26) führte ihre Mutter zum Altar, Angel (18) war eine der Trauzeugen von Rory und Madison (13) fungierte als Brautjungfer. "Es war der schönste Tag, voller Liebe. Meine Erwartungen wurden übertroffen", schwärmte Mel gegenüber dem Magazin Hello!.

Für die Feierlichkeiten trug Mel ein spektakuläres rotes Kleid des Designers Justin Alexander, das mit über 850 Arbeitsstunden und zahlreichen roten Kristallen gefertigt wurde. Das Kleid wurde durch einen mit Kristallen besetzten Schleier ergänzt, inspiriert von der marokkanischen Kultur. Auch musikalisch wurde es ein Highlight: Zusammen mit ihrer Bandkollegin Melanie C. (51), die aufgrund von Terminen nicht bei der Londoner Zeremonie dabei sein konnte, performten die beiden Spice Girls spontan ihren Hit "Holler" auf der Tanzfläche. "Wir haben uns völlig vergessen und wie verrückt gefeiert", erzählte die Braut.

Während die Hochzeit von Liebe und Freude geprägt war, sorgte die Abwesenheit von Geri Halliwell (53) und Victoria Beckham (51) für Gesprächsstoff. Victoria ließ ausrichten, dass sie wegen eines Terminkonflikts nicht anwesend sein konnte, ohne jedoch jegliche Spannungen zwischen den einstigen Bandmitgliedern zu bestätigen. Da Geri keine öffentlichen Glückwünsche sandte – im Gegensatz zu anderen prominenten Gästen wie Emma Bunton (49) und Alan Carr (49), die ihre Freude teilten – wurden jedoch Gerüchte um ein angespanntes Verhältnis zu Mel B. befeuert. Trotz solcher Spekulationen zeigte sich die Musikerin überglücklich und bezeichnete die Tage in Marrakesch als "die allerschönsten voller Liebe".

Getty Images Mel B. im November 2023

Instagram / rorymcphee Mel B. und Rory McPhee, April 2025

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls