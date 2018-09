Ihr Schicksal rührt zu Tränen: Rachael Bland, die unheilbar an Brustkrebs erkrankt ist, hat nur noch wenige Tage zu leben und verabschiedet sich jetzt von der Welt. Vor zwei Jahren erfuhr die "BBC Radio 5 Live"-Moderatorin von ihrer Erkrankung und machte ihren Kampf gegen den Krebs öffentlich. In Podcasts und Netz-Beiträgen sprach sie über ihre Behandlung, ihre Ängste und Hoffnungen. Jetzt muss die Britin selbst Abschied nehmen: von ihrem Mann, ihrem zweijährigen Sohn, traurigen Kollegen und tausenden zutiefst bewegten Fans.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 40-Jährige ein Foto mit Ehemann Steve, auf dem beide lächeln. Dazu schrieb Rachael in Anlehnung an den Musiker Frank Sinatra (✝82): "Um es mit den Worten des legendären Frank S. zu sagen: Ich fürchte, meine Zeit ist gekommen, Freunde. Und plötzlich erfahre ich, ich habe nur noch Tage. Es ist so surreal." Die BBC-Presenterin wolle ihr Bestes geben, alle Nachrichten der Fans noch zu lesen, könne es aber offensichtlich nicht mehr schaffen. Wie es scheint, ist dieses Posting wirklich ihr Abschied von der Online-Welt.

Im November 2016 hatte die gebürtige Waliserin von ihrer Brustkrebs-Erkrankung erfahren. Im Mai dieses Jahres dann stellte sich heraus, dass es keine Heilung mehr gebe. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes wollte noch vor ihrem Tod ein Buch für den kleinen Freddie fertigstellen. Das Werk soll alle Geschichten und Ratschläge sammeln, die sie ihm nicht mehr persönlich weitergeben können wird. "Ich muss eine Menge dunkle Gedanken beiseite schieben, wenn ich daran denke, dass Freddie ohne seine Mama aufwachsen wird", hatte Rachael Mitte August im Telegraph zugegeben.

Instagram / bigclittleme Rachael Bland, BBC-Moderatorin

Instagram / bigclittleme Rachael Bland im Krankenhaus

Instagram / bigclittleme Rachael Bland mit ihrem Sohn Freddie

