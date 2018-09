Familien-Reunion am Geburtstag! Seit 2001 sind Boris (50) und Barbara Becker (51) mittlerweile geschieden, aber auch trotz neuer Beziehungen hatten sie stets ein gutes Verhältnis zueinander, kümmerten sich gemeinsam um ihre Kids. Während ihr großer Sohn Noah (24) bereits seit einigen Jahren sein eigenes Ding durchzieht und im künstlerischen Berlin unterwegs ist, wird nun auch Nesthäkchen Elias (19) langsam flügge. Seinen 19. Ehrentag feierte er jetzt gemeinsam mit beiden Elternteilen.

In seiner Insta-Story postete der Junior ein Pic mit Papa Boris und Mama Barbara aus New York, wo die drei offenbar in seinen Geburtstag hineingefeiert hatten. Hinter Elias liegen aufregende Monate, im Juni schloss er die Highschool ab, nun möchte er als Male-Model durchstarten. Der 19-Jährige lief bereits für das Luxuslabel Dole & Gabbana über den Catwalk.

Nur einer fehlte auf dem Familienfoto: Bruder Noah. Ihn besuchte Elias am Wochenende in Deutschland, zusammen zeigten sie sich auf der Modemesse Bread & Butter. In Zukunft werden die Jungs sich wohl öfter sehen, wie der 19-Jährige RTL erzählte: "Ich habe mein ganzes Leben in Amerika gelebt. Er ist nach Berlin gezogen. Ich hatte ja Schule. Aber jetzt ziehe ich nach London und dann könne wir mehr Zeit zusammen verbringen."

PATRICE LAPOIRIE/AFP/Getty Images Barbara Becker und Boris Becker in Monte Carlo, Monaco, 2000

AEDT/WENN.com Noah und Elias Becker bei der Bread & Butter in Berlin

Patrick Hoffmann/WENN.com Noah, Elias und Barbara Becker bei der Berlin Fashion Week 2013

