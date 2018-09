Ende August gab es eine äußerst traurige Nachricht für Fans der Metalcore-Band We Came As Romans. Kyle Pavone (28), der Sänger der beliebten Band, starb im Alter von nur 28 Jahren. Während die Todesursache zunächst noch unklar war, wurde einige Tage später bekanntgegeben, dass der Musiker an einer Drogenüberdosis gestorben war. Ob es sich dabei aber um eine versehentliche oder möglicherweise beabsichtigte Überdosierung handelte, wurde vorerst nicht mitgeteilt. Nun haben sich die Bandmitglieder aber geäußert.

Auf Instagram veröffentlichten We Came As Romans ein Statement zum Tod ihres Freundes und Kollegen. "Am Samstag, dem 25. August, haben wir unseren Sohn, Bruder, besten Freund und Bandmitglied an eine versehentliche Überdosis verloren", heißt es in der Erklärung. Zu Ehren von Kyle haben sie eine Hilfsorganisation gegründet, an die sich Drogensüchtige oder Menschen mit anderen Abhängigkeiten wenden können.

Außerdem soll es im Oktober eine öffentliche Trauerfeier in Detroit geben. Kyle war in einer Vorstadt der Metropole im US-Bundesstaat Michigan aufgewachsen. "Wir freuen uns darauf, Kyles Leben zu zelebrieren", schrieben seine Musikerkollegen.

Instagram / kylepavone Kyle Pavone von We Came As Romans

Getty Images Joshua Moore, Lou Cotton, Eric Choi, Kyle Pavone, Andy Glass und Dave Stephens von We Came As Romans

Adam Bielawski/WENN.com Kyle Pavone von We Came As Romans



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de