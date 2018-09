Das Fernsehen hat einen großen Helden verloren! Bill Daily war spätestens seit 1963 nicht mehr von den Bildschirmen wegzudenken. Mit seiner Rolle in der Sitcom "Bezaubernde Jeannie" hatte er den großen Durchbruch geschafft. Dort hatte er über fünf Jahre den Astronauten Roger Healey zum Leben erweckt. Über die Jahre entzückte er seine Fans immer wieder mit neuen Shows und Auftritten. Damit ist es jetzt allerdings vorbei: Bill Daily ist im Alter von 91 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht bestätigte jetzt sein Sohn gegenüber Hollywood Reporter. Wie J. Patrick Daily erklärte, soll sein Vater bereits am Dienstag in Santa Fe, New Mexico friedlich und unter natürlichen Umständen gestorben sein. Dabei soll der Komiker bis zu seinem letzten Atemzug ein Lächeln auf seinem Gesicht getragen haben.

"Er liebte jeden Sonnenuntergang, er liebte jede Mahlzeit – er hatte einfach für sich selbst beschlossen, über alles glücklich zu sein", offenbarte Bills Sohn. Außer ihm hinterlässt der Verstorbene ein weiteres Adoptivkind, seine Tochter Kimberley, sowie seine dritte Ehefrau Becky Daily.

United Archives GmbH Bill Daily (rechts) in der US-Serie "Bezaubernde Jeannie"

Michael Buckner / Getty Images Bill Daily, US-Schauspieler

Michael Buckner / Getty Images Bill Daily 2007 in Los Angeles



