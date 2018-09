Freudige Baby-News für Profifußballer Leroy Sané (22)! Joachim Löw (58) muss am Sonntag im Testspiel gegen Peru auf den Jungstar verzichten, da der Außenstürmer in Rücksprache mit dem Bundestrainer das Teamhotel in München am Freitagmorgen für die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes verlassen durfte. Wenige Stunden später ist der Offensivspieler des englischen Meisters Manchester City nun Papa geworden – und auch der Name und das Geschlecht sind bereits bekannt.

Leroys Freundin Candice Brook (31) hat laut Bild-Informationen ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Der Vater des Kickers, Souleyman Sané, hat sogar schon verraten, wie das Babygirl heißt: "Meine Enkelin wurde gestern geboren, wir freuen uns sehr. Ihr Name ist Rio Stella. Geboren wurde die kleine Maus in Manchester.

Erst Ende 2017 machte der DFB-Star seine Beziehung zur Mutter seiner Tochter öffentlich. Damals teilte Leroy ein Foto, das ihn und seine Freundin in Paris, der Stadt der Liebe, zeigt. Für Candice ist die kleine Rio Stella schon das zweite Kind. Aus einer früheren Liebschaft soll sie schon einen Sohn haben.

JOE KLAMAR/AFP/Getty Images Leroy Sané beim Testspiel gegen Österreich

Getty Images Leroy Sané, deutscher Nationalspieler

Instagram / leroysane19 Candice Brook und Leroy Sané 2017 in Paris

