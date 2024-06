DFB-Star Leroy Sané feiert vierten Geburtstag seines Sohnes!

Leroy Sané (28) hat heute gleich doppelten Grund zur Freude: Das Fußball-EM-Match zwischen Deutschland und Ungarn sowie der Geburtstag seines Sohnes Milo! Anlässlich des Ehrentages seines Kleinen teilt der Sportler zwei zuckersüße Schnappschüsse auf seinem Instagram-Profil. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich liebe dich sehr, M! Auf weitere turbulente Jahre mit dir! Vier Jahre alt!", kommentiert der stolze Papa seinen Beitrag. Auf den Fotos hält der gebürtige Essener die Hand seines Kindes. Auf dem zweiten Bild genießt der kleine Mann ein Marmeladenbrot.

Vor allem die Fans sind total begeistert von den liebevollen Geburtstagsgrüßen des DFB-Kickers und gratulieren seinem Wonneproppen ebenfalls. "Den wundervollsten Geburtstag an dich, kleiner, niedlicher Junge! Hab einen schönen Tag!", schwärmt ein User und ein weiterer stimmt zu: "Er ist so süß! Einen schönen Tag dir, Milo!" Außerdem haben einige der Social-Media-Nutzer einen Wunsch an den 28-Jährigen. "Mach heute ein Tor für den Süßen!"

Neben dem Vierjährigen ist Leroy Vater einer Tochter namens Rio Stella. Sie kam im September 2018 auf die Welt. Beide Kinder stammen aus der Beziehung des FC-Bayern-Spielers mit seiner Partnerin Candice Brooke. Im Juni 2020 durfte sich Rio Stella dann über die Geburt ihres kleinen Bruders Milo freuen. Damals lebte die vierköpfige Familie laut Bild noch in einem Münchner Hotel, da Leroy frisch den Verein wechselte.

Instagram / leroysane Milo, Sohn von Fußballer Leroy Sané

Instagram / leroysane Leroy Sanés Sohn Milo

