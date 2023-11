Wird Leroy Sané dem FC Bayern München noch treu bleiben?

Denkt Leroy Sané (27) über einen Wechsel nach? Der deutsch-französische Fußballer ist bis 2025 beim FC Bayern München unter Vertrag. Bei insgesamt 15 Spielen stand der Stürmer für den Verein in dieser Saison auf dem Feld. In diesen erzielte der Angreifer neun Tore und lieferte drei Vorlagen. Damit zählt er zu den Top-Spielern und ist daher kaum aus der Mannschaft wegzudenken. Doch immer wieder kommen die Gerüchte auf, dass Leroy den bayrischen Fußballclub verlassen möchte – was hat es mit den Spekulationen auf sich?

Wie Bild-Fußball-Chef Christian Falk zusammenträgt, soll sich die Familie des Fußballers in München gut eingelebt haben. "Das Haus ist fertig renoviert, die haben einen schönen Garten und einen Pool. Und die Familie Sané fühlt sich sehr, sehr wohl", berichtet der Experte. Lange stand zur Rede, dass der Stürmer zum FC Liverpool wechseln könnte – doch das sei für die vierköpfige Familie keine Option mehr. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Chancen aktuell gar nicht so schlecht stehen, dass Sané im Sommer [vorzeitig] verlängern wird", erklärt Christian.

Dass für Leroy die Familie die höchste Priorität hat, beweist der Bayern-Star gerne mal mit Bildern im Netz: So teilte er anlässlich des fünften Geburtstags seiner Tochter ein niedliches Bild, auf dem er mit seinem kleinen Mädchen kuschelt und in ein Handy sieht. "Alles Gute zum Geburtstag, Rio! Ich liebe dich so sehr, mein besonderes, glückliches Mädchen. Gesegnet seist du, meine kleine Prinzessin", gratulierte der Papa.

