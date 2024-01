Ohrfeigen-Skandal: Trainer schlägt Bayern-Star Leroy Sané

Am Mittwochabend begrüßte der FC Bayern München den 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena. Die bayerischen Fans fieberten dem Spiel nach der Niederlage gegen Werder Bremen gespannt entgegen. Im Kampf um die Meisterschaft standen die Münchener unter Druck – nach einem zögerlichen Start gelang ihnen schließlich der wichtige Sieg! Das Spiel wurde jedoch von einem bösen Ausraster überschattet: Union-Trainer Nenad Bjelica ohrfeigte Leroy Sané (28)!

In der 74. Minute, als die Gastgeber bereits mit 1:0 in Führung lagen, rollte der Ball in die Coaching-Zone der Unioner. Als sich Leroy den Ball zurückholen wollte, kam es zum Wortgefecht und die Situation eskalierte: Nenad griff dem Bayern-Star zweimal ins Gesicht! Daraufhin zeigten die Schiedsrichter dem Trainer der Eisernen die rote Karte und er musste die Trainerbank verlassen.

"Ich bin bei so etwas nicht nachtragend und die Szene ist für mich schon wieder vergessen", zeigt sich Leroy nach Spielende versöhnlich. Anders Nenad Bjelica – der Kroate entschuldigte sich für die Rote Karte nur bei seiner Mannschaft, nicht jedoch bei Leroy nicht. Nach diesem Vorfall wurde Bjelica für drei Spiele gesperrt.

Getty Images Nenad Bjelica und Leroy Sané

Getty Images Frank Willenborg zückt die rote Karte

Getty Images Leroy Sané, Fußballer

Was haltet ihr von Nenad Bjelicas Ausraster gegen Leroy Sané?



