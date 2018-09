Hat es sich für Judith Williams (45) tatsächlich ausgebrüllt? Seit der ersten Stunde ist die Unternehmerin Teil der beliebten Show Die Höhle der Löwen – um genau zu sein seit der allerersten Staffel im Jahr 2014. Während schon einige männliche Investoren kamen und gingen, war die Powerfrau dem Format trotz vollem Terminkalender treu geblieben. Nun machte allerdings das skurrile Gerücht die Runde, sie würde der Sendung nach all den Jahren den Rücken kehren. Was ist an den Munkeleien dran? Das verriet Judith jetzt höchstpersönlich.

"Ich weiß gar nicht, woher das kommt", stellte die Let's Dance-Teilnehmerin im Interview mit Gala klar. Sie sei selbst total erstaunt gewesen, als sie die Schlagzeilen gelesen hatte: "Ich dachte mir: Ach, die wissen ja etwas, wovon ich selber noch nichts weiß, weil die Gespräche laufen ja noch gar nicht." Man warte immer die aktuelle Staffel ab – erst danach werde entschieden, ob es für die Show und auch für die Löwen weitergeht. Die Fans können allerdings aufatmen, denn freiwillig werde sie ihren Job nicht an den Nagel hängen.

Es wäre auch zu schade, wenn Judith gerade jetzt einen Schlussstrich ziehen würde. Die neuen Folgen kommen schließlich so gut an, dass der Auftakt am vergangenen Dienstag sogar alle Rekorde brach. Die Sendung erzielte mit 18,8 Prozent Marktanteil den erfolgreichsten Staffelstart ihrer Showgeschichte!

