Kurz vor Finale: Das sagt Bachelors-Vivi zu Felix' Zweifeln

Kurz vor dem Finale der Show Die Bachelors sorgt Felix Stein (33) für Aufsehen. Der 33-Jährige, der als Favoritin auf die letzte Rose Teilnehmerin Viviane ansieht, äußerte überraschend Zweifel an ihrer gemeinsamen Zukunft. Er erklärte, Viviane könnte aufgrund ihres Temperaments zu impulsiv sein, was ihn an negative Erlebnisse aus der Vergangenheit erinnere. Viviane reagierte gelassen auf die Bedenken des Rosenkavaliers. "Ich kann verstehen, dass Felix Zweifel hat, denn jeder bringt seine eigenen Erfahrungen, Sorgen und Ängste mit", betonte sie im Interview mit Promiflash.

Die Bachelors-Teilnehmerin, die durch ihre offene und extrovertierte Art die Herzen vieler Zuschauer erobert hat, zeigte sich beeindruckend reflektiert. Sie behauptete, dass sie keine bösen Gefühle hege, egal, wie Felix sich am Ende entscheide. "Für mich ist am wichtigsten, dass er auf sein Herz hört. Egal ob er sich am Ende für mich oder jemand anderen entscheidet, die Hauptsache ist, dass er damit glücklich wird!", merkte sie gegenüber Promiflash an.

In der vergangenen Woche stand Viviane im Mittelpunkt des Geschehens, als sie endlich das Geheimnis um ihren ersten Kuss mit Felix lüftete. Die Offenbarung, dass Vivi schon in der fünften Episode dem Bachelor nähergekommen war, kam bei den anderen Frauen nicht gut an, besonders Konkurrentin Vicky fühlte sich hintergangen. "Ich habe weder Schmetterlinge im Bauch, noch habe ich mich in irgendjemanden verliebt, noch juckt mich das Ganze hier!", schimpfte sie vor laufender Kamera.

Viviane und Felix Stein

Felix Stein mit den "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen

Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer