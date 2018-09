Mit dieser Augenweide hat Justin Bieber (24) definitiv einen Wahnsinnsfang gemacht! Vor rund zwei Monaten sorgte der kanadische Popstar für eine der größten Liebesüberraschungen des Jahres, indem er sich urplötzlich mit seiner einstigen Flamme Hailey Baldwin (21) verlobte – und das nur wenige Wochen, nachdem sie wieder zueinandergefunden hatten. Doch gemessen an den aktuellen Schnappschüssen des Topmodels ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es Justin mit ihr so eilig hatte!

Am Wochenende war Hailey bei den Daily Front Row's 2018 Fashion Media Awards im Rahmen der New York Fashion Week zu Gast – und dürfte dort so manchen Herren der Schöpfung ordentlich zum Sabbern gebracht haben. In ihrem schimmernden, grünen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und offenen Haaren im Sleek Look legte die Blondine einen besonders heißen Auftritt hin. Allerdings behielt die Nichte von Alec Baldwin (60) dabei stets ihr Pokerface auf und verwehrte den Fotografen am roten Teppich ihr Zahnpastalächeln.

Privat scheint Hailey derzeit ohnehin genug Gründe zum Grinsen zu haben! Obwohl die Hochzeit bereits nächstes Jahr stattfinden und das Paar schon jetzt mitten in den Vorbereitungen auf die große Feier stecken soll, gönnen sich die Turteltauben momentan viel Zeit zu zweit: Immer wieder entdecken Paparazzi die beiden bei romantischen Dates, die Hailey sichtlich zum Strahlen bringen.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Splash News Hailey Baldwin bei den Daily Front Row's 2018 Fashion Media Awards

Anzeige

MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber nach einem romantischen Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de