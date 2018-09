Wie die Zeit vergeht – das muss auch Charlie Sheen (53) durch den Kopf gehen, wenn er seine beiden Söhne ansieht. Nicht nur mit seiner Hauptrolle in der US-Sitcom Two and a half Men sorgte der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen. Auch privat ging es bei dem New Yorker mächtig rund. Neben der Anklage der sexuellen Belästigung und seiner Drogen- und Alkoholsucht zog vor allem der Streit mit seiner Ex-Frau Brooke Mueller (41) um ihre beiden Söhne Max (9) und Bob (9) die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Jetzt sorgt Charlie aber überraschend für positive Schlagzeilen: Der Serienstar postete einen frechen Schnappschuss seiner Jungs im Netz – die Twins sind ganz schön groß geworden!

Tiefsinnige Worte gab es zu dem Instagram-Bild, das Max und Bob beim Posieren in der Natur zeigt, zwar nicht, darüber gefreut dürften sich Charlies Fans aber allemal haben: Mit dem Teilen von Familienbildern hält sich der 53-Jährige sonst nämlich bewusst zurück. Umso mehr fällt auf, wie sich die Brüder verändert haben. Lässig stehen sie da, mit offenen Hemden über ihren Shirts und blicken cool in die Kamera. Ob sie sich das bei ihrem Papa abgeschaut haben?

Bleibt abzuwarten, ob Charlie in den nächsten Tagen auch mit Schnappschüssen seiner anderen Kids auftrumpft. Immerhin haben die Zwillinge noch drei Halbgeschwister. Seine älteste Tochter, Cassandra, ist mittlerweile 33 Jahre alt und stammt aus einer Beziehung mit seiner High-School-Freundin Paula Profit. Die Töchter Lola Rose (13) und Sam (14) stammen hingegen aus Charlies Ehe mit Schauspielerin Denise Richards (47).

Instagram / charliesheen Bob und Max, Söhne von Charlie Sheen

AKM-GSI / Splash News Brooke Mueller mit den Kindern Max und Bob Sheen

Instagram / charliesheen Charlie Sheen mit Denise Richards und den gemeinsamen Töchtern Lola Rose und Sam

