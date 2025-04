Sami Sheen hat Papa Charlie als Kind nie nüchtern erlebt

Sami Sheen (21), die Tochter von Two and a half Men-Star Charlie Sheen (59) und seiner Ex-Frau Denise Richards (54) sprach in einem Podcast über ihre schwierige Kindheit und die problematische Beziehung zu ihrem berühmten Vater. In den ersten 13 Jahren war er nur sporadisch in ihrem Leben und hielt sich selten an Absprachen. Noch schmerzhafter sei es für sie aber gewesen, wenn Charlie versprach zu erscheinen, aber nie auftauchte oder völlig verspätet erschien. "Meistens war er unter dem Einfluss von irgendetwas", erklärte Sami in der Podcast-Folge "Casual Chaos" von Gia Giudice. Sie fügte hinzu: "Ich kann mich an keine Erinnerung aus meiner Kindheit mit ihm erinnern, in der er nüchtern war."

Besonders belastend sei auch die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen, die auf ihrer Familie lastete. Sami berichtete, dass Schulaufnahmen oft scheiterten, weil Charlie in der Vergangenheit negative Äußerungen über andere Schulen veröffentlicht habe. Die Familie habe alles versucht, um Sami und ihrer Schwester Lola den Zugang zu guten Schulen zu ermöglichen, doch ihre Bewerbungen seien abgelehnt worden. Auch Freunde hätten Sami gemieden, weil deren Eltern sie nicht bei sich zu Hause sehen wollten. Rückblickend erkennt Sami jedoch die Bemühungen ihrer Mutter Denise, die vieles vor ihr verheimlichte, um ihr eine halbwegs unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Trotzdem sei diese Zeit sehr belastend für sie gewesen, gab sie zu.

Bereits in der Vergangenheit hatte Sami offen über ihre Beziehung zu Charlie gesprochen, die von Distanz und Konflikten geprägt war. Während Denise Richards und die jüngere Tochter Lola ebenfalls von Schwierigkeiten berichteten, sucht Lola dennoch weiterhin den engen Kontakt zu ihrem Vater. Sami hingegen hat sich bewusst für eine Distanz entschieden und machte das bereits vor einigen Monaten in ihrer Realityshow deutlich, als sie eine gemeinsame Essenseinladung mit Charlie ablehnte. Trotz der Spannungen scheint die Familie immer wieder zu versuchen, friedliche Momente zu schaffen, auch wenn dies nicht immer erfolgreich ist. Charlie und Denise hatten sich 2002 getraut, bevor sie vier Jahre später in einem medienträchtigen Scheidungsdrama auseinandergingen.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Charlie Sheen und Denise Richards' Tochter

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

