Eltern-Scheidung: Sami Sheen fühlte sich verantwortlich

Sami Sheen (21), die Tochter von Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54), hat in einem Interview Details über die schwierige Beziehung zu ihren Eltern und die Folgen von deren Scheidung enthüllt. Im Gespräch mit Gia Giudice für den Podcast "Casual Chaos" sprach Sami offen über die belastende Atmosphäre im Haus ihrer Mutter und die Konfrontationen mit ihrem Stiefvater Aaron Phypers sowie ihrer jüngeren Schwester Lola. "Wir haben ständig gestritten, und ich hatte immer das Gefühl, schuld zu sein", berichtete sie. Die Spannungen wurden so groß, dass sie mit 17 Jahren bei ihrem Vater einzog – ein Schritt, der für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Doch auch das Leben bei Charlie stellte sich nicht als langfristige Lösung heraus. Sami erzählte auch, wie sie von der einseitigen Darstellung der Situation in der Öffentlichkeit verletzt wurde, als sie offengelegt hatte, dass ihr Leben im Haus ihrer Mutter damals ein "Albtraum" gewesen sei. Nach einer Zeit bei einem Freund zog sie 2022 in ihre erste eigene Wohnung, finanziert durch ihre Arbeit bei OnlyFans. "Ich brauchte diese Unabhängigkeit und wollte meinen eigenen Weg finden", erklärte Sami. Trotz allem betonte sie, dass ihr Wechsel zwischen den Haushalten keine Bevorzugung eines Elternteils, sondern eine Suche nach sich selbst gewesen sei.

Bereits in der Vergangenheit sprach Sami über den Druck, der durch die Berühmtheit ihrer Eltern auf ihr lastete. Besonders Charlies eskalierendes Verhalten und sein berüchtigtes Image haben ihre Kindheit überschattet. So berichtete sie kürzlich, dass sie ihren Vater in ihrer Kindheit nie nüchtern erlebt und es sie zudem sehr belastet habe, dass Freunde nicht zu ihr nach Hause kommen durften. Die schwierigen Familienverhältnisse scheinen Sami jedoch auch geprägt und gestärkt zu haben. Mit Humor und Offenheit meistert sie ihr Leben, während sie weiterhin versucht, ihre eigene Identität abseits des Ruhms ihrer Eltern zu finden.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Jerod Harris/Getty Images, Instagram / samisheen Collage: Charlie und Sami Sheen

