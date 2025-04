Denise Richards träumt von Freundschaft mit Ex Charlie Sheen

Denise Richards (54) hat in einem neuen Interview offen über ihre Beziehung zu Ex-Mann Charlie Sheen (59) gesprochen und ihre persönlichen Gedanken geteilt. Im Interview für Jana Kramers (41) Podcast "Whine Down" erklärte die Schauspielerin, dass sie sich wünsche, zu Charlie endlich ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen zu können. Seit der Trennung, die inzwischen knapp 20 Jahre zurückliegt, habe sich die Beziehung der beiden stets schwierig gestaltet: "Co-Parenting hat es nie gegeben. Ich erziehe auf meine Weise, er erzieht auf seine Weise", gestand die Schauspielerin mit Bedauern. Für ihre mittlerweile volljährigen Töchter Sami (21) und Lola Rose (19) würde sie gern gemeinsam mit deren Vater an einem Strang ziehen.

Die Beziehung der beiden Schauspielstars, die von 2002 bis 2006 verheiratet waren, war nicht immer einfach – besonders während ihrer Trennungsphase. Denise, die zum Zeitpunkt der Scheidung mit Lola schwanger war, gab an, immer versucht zu haben, Neutralität gegenüber Charlie zu wahren: "Ich habe niemals schlecht über ihn gesprochen, wenn die Kinder dabei waren", erklärte sie. Trotz einiger Differenzen mit dem Two and a Half Men-Darsteller habe sie es ihren Töchtern immer ermöglicht, eine Beziehung zu ihrem Vater und dessen Söhnen aus einer späteren Ehe zu pflegen. Sie betonte, die Kinder niemals in Loyalitätskonflikte gebracht zu haben, auch wenn die Herausforderungen groß waren – besonders in Charlies schwierigen Phasen, in denen Drogensucht und rechtliche Probleme das Familienleben belasteten.

Heute sind sowohl Denise als auch Charlie in neuen Lebensabschnitten angekommen. Charlie hat mit der Erziehung seiner Zwillinge Max (16) und Bob (16), die aus seiner Ehe mit Brooke Mueller (47) stammen, viel zu tun und lebt ein ruhigeres Leben. Denise konzentriert sich auf ihre Familie mit Schauspieler Aaron Phypers, zu der neben Sami und Lola auch ihre Adoptivtochter Eloise gehört. In ihrer Reality-Show "Denise Richards & Her Wild Things" gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und in die Spannungen, die sich immer wieder innerhalb der Familie ergeben.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002

