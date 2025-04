Denise Richards' Karriere litt nach Scheidung von Charlie

Nach ihrer turbulenten Scheidung im Jahr 2006 von Charlie Sheen (59) spricht Denise Richards (54) offen darüber, wie sich das Ende ihrer Ehe nicht nur auf ihr Privatleben, sondern auch auf ihre Karriere auswirkte. Im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her" erzählt die Schauspielerin, dass sie in den späten 00er-Jahren kaum noch Rollenangebote erhalten habe. Während Charlie mit seinem Erfolg bei Two and a half Men große Unterstützung von Produktionsfirmen und Netzwerken genossen habe, sei Denise zur Zielscheibe negativer Schlagzeilen und heftiger Annahmen geworden. "Ich habe keine Arbeit mehr bekommen, weil die Leute in der Branche mich nach der Trennung von Charlie als Bösewicht gesehen haben", gibt die "Wild Things"-Darstellerin offen zu.

Die Vorurteile gegen ihre Person seien so stark gewesen, dass sie nicht einmal versucht habe, sich öffentlich gegen die Negativpresse zu verteidigen. "Ich wusste, wenn ich etwas entgegne, wird es nur zu einer weiteren Schlagzeile", erklärt sie rückblickend. Stattdessen habe Denise beschlossen, sich zurückzuziehen und abzuwarten, bis der Trubel abklinge. 2008 wagte sie schließlich einen mutigen Schritt, um die Kontrolle zurückzugewinnen – mit ihrer Reality-TV-Show "Denise Richards: It's Complicated" bot sie der Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen ihres wahren Lebens und versuchte, die verzerrte Wahrnehmung zu ändern.

Denise und Charlie galten einst als eines der glamourösesten Paare Hollywoods und heirateten im Juni 2002. Ihre Ehe endete vier Jahre später in einer skandalträchtigen Scheidung – geprägt von öffentlichen Vorwürfen und Auseinandersetzungen. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Sam und Lola. Denise, die auch ein weiteres Kind adoptiert hat, ist mittlerweile glücklich mit Aaron Phypers verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Anzeige Anzeige