Wegen Papa Charlie: Sami Sheen bekam als Kind keinen Besuch

Als Tochter des berühmten Schauspielers Charlie Sheen (59) und seiner Ex-Frau Denise Richards (54) hatte Sami Sheen (21) keine normale Kindheit. Im Podcast "Casual Chaos with Gia Giudice" sprach die mittlerweile 21-Jährige offen darüber, wie schwer es ihr oft gefallen sei, Freundschaften zu knüpfen. "Das Härteste war, dass Freunde manchmal nicht zu mir nach Hause kommen durften, weil ihre Eltern wussten, wer mein Vater ist", erinnerte sich Sami. Sie zeigte zwar Verständnis: "Wenn ich ein Kind hätte, würde ich das auch nicht erlauben" – doch es habe dennoch wehgetan, so auf die eigene Familie reduziert zu werden.

Zudem sprach Sami mit Gia über erschreckende Details aus ihrer Kindheit. So könne sie sich zum Beispiel nicht daran erinnern, Charlie in ihrer Kindheit jemals nüchtern erlebt zu haben. Allgemein habe seine Vergangenheit mit Drogen und Alkohol einen Schatten über ihre Beziehung gelegt. Auch bei der Schulsuche habe sich der Bekanntheitsgrad ihres Vaters negativ ausgewirkt. Einige Schulen hätten sie abgelehnt, da Charlie in der Vergangenheit öffentlich schlecht über Bildungseinrichtungen gesprochen hatte, die Sami zuvor besucht hatte.

Die Beziehung zwischen Sami und Charlie scheint seit Kindheitstagen von Höhen und Tiefen geprägt zu sein. Vor allem Charlies frühere Eskapaden und die öffentliche Aufmerksamkeit für sein turbulentes Leben machten es für Sami nicht leicht, sich unbefangen zu entwickeln. Ihr Humor helfe ihr nach eigenen Aussagen, mit den Erinnerungen umzugehen. Laut People Magazine bleibt das Verhältnis zwischen Sami und ihrem Vater weiter angespannt – Sami habe zuletzt "vor Monaten" mit ihm gesprochen. Zu ihrer Mutter Denise pflegt sie hingegen ein enges Verhältnis.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

