Charlie Sheen rief Ex Denise an Weihnachten aus dem Knast an

Denise Richards (54) hat im Podcast "Sibling Revelry with Kate Hudson and Oliver Hudson" offen über ihre turbulente Vergangenheit mit Ex-Mann Charlie Sheen (59) gesprochen. Besonders ein Weihnachtsfest sei der Schauspielerin in Erinnerung geblieben: An Heiligabend 2009 wurde Charlie verhaftet, nachdem seine damalige Ehefrau Brooke Mueller (47) ihn der Gewalt beschuldigt hatte. Während er aus dem Gefängnis anrief, um den gemeinsamen Töchtern Sami (21) und Lola (19) Weihnachtsgrüße zu übermitteln, spielten die Kinder arglos weiter mit ihren Geschenken – sie wollten ihn später zurückrufen. "Ich sagte ihnen, dass ihr Vater später vielleicht etwas beschäftigt sein wird", erinnerte sich Denise an die absurde Situation. Sie habe damals entschieden, ihren Töchtern nicht von Charlies Verhaftung und den anderen Eskapaden zu erzählen, um sie nicht zu verstören.

Rückblickend sieht Denise ihre Schutzmaßnahmen allerdings kritisch. "Jetzt, da sie älter geworden sind und nun erfahren, was damals passiert ist, sind sie oft wütend auf mich, weil ich es ihnen nicht gesagt habe", verriet die 54-Jährige. Doch sie wollte den Mädchen damals ermöglichen, sich eine eigene Meinung über ihren Vater zu bilden – ohne von Medienspekulationen oder ihren eigenen Gefühlen beeinflusst zu werden. Im Gespräch mit Kate und Oliver erzählte sie, dass sie trotzdem immer versucht habe, eine harmonische Beziehung zwischen allen zu schaffen. So organisierte Denise beispielsweise gemeinsame Abendessen mit Charlie und ihren Töchtern. "Es ging mir immer darum, dass die Kinder nicht unter unseren Konflikten leiden", betonte sie.

Denise und Charlie waren von 2002 bis 2006 verheiratet und haben gemeinsam die beiden Töchter. Ihre Ehe und die Zeit danach waren von Charlies Problemen mit dem Gesetz und seinem Lebensstil geprägt. Doch Denise versuchte laut eigener Aussage stets, die Familie zusammenzuhalten. Das Verhältnis der beiden ist heute höflich, aber distanziert. Trotz allem findet Denise immer wieder positive Worte über ihn und hofft, dass sich ihre Beziehung bessert. "Ich wünschte, wir wären Freunde und könnten die ganze Zeit miteinander reden und mit unseren Mädchen wirklich füreinander da sein. Aber das ist einfach nicht die Beziehung, die wir haben. Vielleicht eines Tages", erklärte sie vor wenigen Wochen im Podcast "Whine Down".

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Anzeige Anzeige

Instagram / deniserichards Lola und Charlie Sheen mit Denise Richards

Anzeige Anzeige