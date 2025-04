Seltene Bilder: Charlie Sheen genießt Familienausflug

Charlie Sheen (59) wurde am vergangenen Freitag bei einem Familienausflug in Westlake Village, Kalifornien, gesichtet. Gemeinsam mit seinem Vater Martin Sheen (84) und seinen Geschwistern Emilio, Ramon und Renée Estévez sowie mit einer seiner Zwillingstöchter genoss der Schauspieler TMZ zufolge ein Abendessen in entspannter Runde. Diese Zusammenkunft fand zu einer Zeit statt, in der Charlies Verhältnis zu seiner Tochter Sami Sheen (21) angespannt ist. Sami hatte kürzlich in der Podcast-Folge "Casual Chaos" von Gia Giudice verraten, dass sie aktuell kaum Kontakt zu ihrem berühmten Vater habe und sie seit Monaten nicht miteinander gesprochen hätten.

Während Charlie den Abend im Kreise seiner Familie verbrachte, sorgte Sami unterdessen auf dem Coachella-Festival für Schlagzeilen. Dort zeigte sich die 21-Jährige am Wochenende in aufsehenerregenden Outfits. Besonders mit ihrem freizügigen Look, bei dem sie ein Netztop und Klebeband über den Brustwarzen trug, zog sie die Aufmerksamkeit der Festivalbesucher auf sich. Sami scheint inmitten der angespannten Vater-Tochter-Beziehung ihren eigenen Weg zu gehen und beruflich wie privat zunehmend selbstbewusst aufzutreten. Auffällig war zudem, dass Samis Mutter Denise Richards (54) bei dem Sheen'schen Familientreffen ebenfalls nicht anwesend war.

Die schwierige Beziehung zwischen Sami und Charlie ist kein Geheimnis. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über die Herausforderungen, die ihre Kindheit mit einem berühmten und häufig kontroversen Vater mit sich brachte. Laut Samis Aussagen habe Charlies Vergangenheit, geprägt von Alkohol- und Drogenexzessen, für nachhaltige Spannungen gesorgt. Dennoch betonte Sami immer wieder, wie wichtig Humor für sie sei, um mit den Erfahrungen der Vergangenheit umzugehen. Charlie Sheen hingegen pflegt aktuell ein zurückgezogenes Leben und setzt offenbar auf enge familiäre Bindungen, wie der Dinnerabend zeigt.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Instagram / samisheen Sami Sheen, Charlie Sheen und Denise Richards' Tochter

