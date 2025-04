Zwischen Charlie Sheen und Tochter Sami herrscht Eiszeit

Sami Sheen (21) will aktuell nichts von ihrem Vater Charlie (59) wissen. In einem TikTok-Video gab die OnlyFans-Bekanntheit Einblicke in die schwierige Beziehung zu ihrem Vater. In dem Clip verwendete sie eine Tonspur von Charlies berüchtigtem Interview aus dem Jahr 2011, in dem der Schauspieler sich zu seiner Drogenvergangenheit äußerte. Darin fragte Interviewerin Andrea Canning ihn, ob es in seinem Haus Drogen gebe, worauf er antwortete: "Wenn ja, sollten Sie sie finden und sie mir sofort geben." Dazu schrieb Sami: "Wenn die Leute sich fragen, warum ich seit einem Jahr nicht mehr mit meinem Vater gesprochen habe – das ist mein Vater."

Die schwierige Vater-Tochter-Dynamik sei laut Sami durch Charlies Fehlverhalten der vergangenen Jahre geprägt. Dies habe bereits in ihrer Kindheit angefangen. "Es ist traurig, aber ich nehme es mit Humor. Ich kann dir buchstäblich keine einzige Erinnerung aus meiner Kindheit nennen, in der er nüchtern war, was irgendwie traurig ist, aber was soll's. Es ist seine Entscheidung", erinnerte Sami sich in dem Podcast "Casual Chaos von Gia Giudice". Und offenbar will sie ihn auch erstmal nicht mehr sehen, denn in einer neuen Folge der Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" erklärte sie: "Ich würde lieber buchstäblich alles andere tun, als mit meinem Vater essen zu gehen."

Sami ist das älteste Kind von Charlie und seiner Ex-Frau Denise Richards (54). Die beiden waren von 2002 bis 2006 miteinander verheiratet – die Ehe galt anfänglich als harmonisch, entpuppte sich aber später als turbulent. "Gleich nachdem ich mit Lola (19) [ihre zweite gemeinsame Tochter] schwanger wurde, begann es sich schnell zu drehen. Eines Tages ging er zur Arbeit, es gab einen schrecklichen Abend in der Nacht zuvor, und ich packte meinen Kram, packte Samis Sachen und rief meine Haushälterin an. Wir fuhren ins Beverly Hills Hotel und ich reichte die Scheidung ein", erinnerte sich Denise in der aktuellen Folge ihrer Realityshow.

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards bei der "Hawaii Crime Story"-Premiere, 2004

Anzeige Anzeige