Momentan herrscht große Sorge um Daniel Küblböck (33): Der DSDS-Star war auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und gilt momentan als vermisst. Was genau mit dem 33-Jährigen passiert sein könnte, ist aktuell noch unklar. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass der Ex-Let's Dance-Teilnehmer auf einem Dampfer unterwegs war. Daniel war auch schon beruflich auf Schiffen unterwegs: Vor zwei Jahren war er mit seiner eigenen Kreuzfahrt-Doku im Fernsehen zu sehen!

Für die Sendung "Verrückt nach Fluss", die 2016 im ARD lief, traf der Unternehmer Passagiere auf einer Donau-Fahrt und schaute sich mit ihnen verschiedene Städte wie Belgrad oder Bukarest an. "Spannend auf Schiffen ist, wie man sich so kennenlernt nach einer Weile. Hallo Harald! Hallo Jochen! Das ist total nett, irgendwann kennt man jeden an Bord – es muss ja nicht gleich in der Sauna sein", erklärte er damals gegenüber Bild.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits einem weiteren Projekt gewidmet, das ihm sehr am Herzen lag: Er wollte Schauspieler werden. Aus diesem Grund besuchte er das europäische Theaterinstitut in Berlin. Im September 2018 wollte er auf der Schauspielschule sein Studium beenden.

WENN Daniel Küblböck, DSDS-Dritter

Anzeige

WENN Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star

Anzeige

Facebook / Daniel Kaiser-Küblböck Daniel Küblböck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de