Vor sechs Jahren verschwand DSDS-Bekanntheit Daniel Küblböck

Am 9. September 2018 verschwand der ehemalige DSDS-Star Daniel Küblböck (✝33) spurlos von dem Kreuzfahrtschiff "AIDAluna" im Atlantik vor der Küste Neufundlands. Der Sänger und Reality-TV-Star war auf dem Weg von Hamburg nach New York, als er unter bislang ungeklärten Umständen über Bord ging. Obwohl sofort umfangreiche Suchaktionen eingeleitet wurden, blieb Daniel verschwunden. Bis heute fragen sich seine Familie und Fans, was an jenem tragischen Tag geschah.

In den Monaten vor seinem Verschwinden befand sich Daniel nach Angaben seines Umfelds in einer tiefen Lebenskrise, wie Bild berichtete. Seine Musikkarriere habe stagniert, und auch als Schauspieler habe er keinen Erfolg verzeichnen können. Freunde berichteten von Daniels zunehmender Unzufriedenheit und verwirrtem Verhalten vor seinem mysteriösen Verschwinden. Er habe in Erwägung gezogen, sein Geschlecht zu wechseln und bat darum, mit dem Namen Lana angesprochen zu werden. Laut Freunden soll er zudem damit begonnen haben, weibliche Hormone einzunehmen.

Weitere Verwirrung stifteten Gerüchte, dass Daniel heute unerkannt in Grönland lebe, befeuert durch einen mysteriösen Instagram-Account mit dem Namen "lanakaiser85". Die Reaktivierung des Profils sorgte für eine Welle der Emotionen unter Daniels Fans. Die Videos zeigten private und ungewöhnliche Einblicke, die viele Anhänger in ihrer Hoffnung bestärkten, dass der Sänger noch lebt. In der Fan-Community diskutierten viele, ob dies ein geschickter Schachzug für Aufmerksamkeit oder ein echter Hinweis auf Daniels Schicksal sein könnte. Doch trotz der Freude einiger Follower über die neuen Videos blieben viele skeptisch. "Wie abartig muss man sein, unter dem Namen eines Vermissten so eine Rotze zu posten", ärgerte sich ein User.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017

Daniel Küblböck bei "Verrückt nach Fluss"