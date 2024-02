Halbbruder äußert sich zu Daniel Küblböcks Verschwinden

Er spricht erstmals öffentlich über seinen schweren Verlust. Am 9. September 2018 verschwand Daniel Küblböck (✝33) spurlos von einem Schiff. Der DSDS-Star galt lange Zeit als vermisst – der tragische Vorfall sorgte für einen großen Schock. Im März 2021 wurde der Sänger dann offiziell für tot erklärt. Seitdem gibt es kaum weitere Informationen zu dem Fall. Doch jetzt meldet sich der Halbbruder zu Daniels mysteriösem Verschwinden zu Wort.

Im Interview mit Die Aktuelle bricht Günther Sebastian Küblböck sein Schweigen und spricht offen über das schwierige Thema. Er erinnert sich an die Zeit vor Daniels Verschwinden zurück und schildert: "Ich hatte im Gefühl, dass etwas nicht stimmt." Günther habe zu dem Zeitpunkt allerdings keinen schlimmen Verdacht gehabt: "Dass es so heftig war, konnte ich nicht ahnen. Ich dachte einfach, er hat einen Durchhänger, wie ihn so viele von uns mal haben."

Er erklärt außerdem, dass er einige Tage vor Daniels Verschwinden noch Kontakt mit ihm hatte. "Warum er damals von uns gehen wollte, wissen wir nicht. Es hat mich sehr getroffen", betont Günther im Gespräch. Für ihn sei es immer noch ein großer Schmerz: "Ich vermisse Daniel bis heute und denke sehr oft an ihn. Ich konnte mich nicht von ihm verabschieden."

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck im Juli 2018

