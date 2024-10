Lebt Daniel Küblböck? Neue Videos sorgen für Spekulationen

Die Aufregung unter den Fans von Sänger und Reality-TV-Star Daniel Küblböck (✝33) ist groß. Am 9. September, seinem sechsten Todestag, wurde das Instagram-Profil von "Lana Kaiser", wie sich Daniel zuletzt nannte, mit drei neuen Videos aktualisiert. Diese zeigen ihn laut Schlager.de in verschiedenen Situationen, unter anderem bei einem Theaterstück, im Bett und beim Singen. Viele fragen sich nun, wer diese Aufnahmen veröffentlicht hat und welche Absichten dahinterstecken.

Seit Daniels mysteriösem Verschwinden im Jahr 2018 halten sich Gerüchte über seine angebliche Weiterexistenz. Vor sechs Jahren soll er von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer gesprungen sein und gilt seitdem als vermisst. Dennoch gibt es Stimmen, die behaupten, er lebe noch und zwar als Frau. Solche Spekulationen sind in der Fan-Community weit verbreitet – befeuert durch ein Bild, das Daniel als Lana in Grönland zeigen soll. Belege für diese Theorie gibt es jedoch nicht und behördlich ist der Fall offiziell abgeschlossen. Die jüngst geposteten Videos verstärken nun trotzdem die Hoffnung vieler, dass er doch noch irgendwo lebt. Neben vielen freudigen Reaktionen gab es aber auch skeptische Stimmen. "Wie abartig muss man sein, unter dem Namen eines Vermissten so eine Rotze zu posten", schrieb ein verärgerter User. Wie Schlager.de berichtet, antwortete der Lana-Kaiser-Account selbst darauf: "Dies ist eine Seite, die der Erinnerung dient." Unklar bleibt, wer tatsächlich hinter dem Profil steckt, da weder ein Impressum noch weitere Angaben vorhanden sind.

Privat galt Daniel als unkonventionell und vielseitig interessiert. Er wurde durch seine Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar bekannt und überraschte immer wieder mit seinem bunten Lebensstil und seinen künstlerischen Ambitionen. Das öffentliche Auftreten des Sängers war oft provokant, doch er eroberte die Herzen vieler durch seine Offenheit. Die Fans schätzten seine Eigenschaften sehr und vermissen Daniels einzigartigen Charme. Auch nach seinem Verschwinden bleibt seine Fangemeinde treu und hofft weiterhin, dass er möglicherweise irgendwo zurückgezogen und in Frieden lebt.

Anzeige Anzeige

Daniel Küblböck 2017 in Köln

Anzeige Anzeige

Meyer, Thomas / ActionPress Daniel Küblböck bei der TV-Sendung "Beckmann" in Hamburg

Anzeige Anzeige