Das Leben von Daniel Küblböck (33) wirft immer mehr Fragen auf! Seit Sonntag wird der Drittplatzierte der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar vermisst. Der Sänger soll unterwegs von Hamburg nach New York über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen sein – angeblich sei er sogar an der gleichen Stelle in den Atlantik gesprungen, wo 1912 auch die RMS Titanic untergegangen war. Ist ihm sein Leben etwa zu einer Bürde geworden? Jetzt tauchen immer mehr Indizien auf, die darauf hindeuten, dass Daniel zutiefst unglücklich war.

Kurz nach der Bekanntmachung, dass der 33-Jährige vermisst wird, sorgte ein Foto für Schlagzeilen. Es zeigt den einstigen Schützling des Poptitans Dieter Bohlen (64) in Damenbekleidung. Bereits in der Vergangenheit war immer wieder spekuliert worden, dass sich ehemalige Let's Dance-Teilnehmer in seinem männlichen Körper unwohl fühle. Unter diesem Gesichtspunkt rückt nun auch sein Musikvideo zum Song "Be A Man" (zu Deutsch: Sei ein Mann) von 2014 in ein völlig neues Licht. Darin läuft Daniel einer Frau hinterher, die sich aufs Meer zubewegt. Ganz am Ende dreht sie sich um und präsentiert ihr Gesicht: Es handelt sich um den schrillen TV-Star selbst. Porträtierte der Clip etwa schon damals seine innerliche Zerrissenheit?

Im Interview mit RTL verriet die Travestie-Künstlerin Olivia Jones (48): "Er hat sehr darunter gelitten, dass ihn viele als den bunten schwulen Clown gesehen haben, dabei hatte er so viele andere Facetten." Immer wieder sei Daniel in den vergangenen Jahren niedergeschlagen gewesen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance" 2015

WENN Daniel Küblböck, deutscher Sänger

Steffi Loos / Getty Images Olivia Jones, Drag Queen



