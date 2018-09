Am Sonntagmorgen machten erschreckende Neuigkeiten die Runde! Daniel Küblböck (33), der Drittplatzierte der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, wird vermisst. Auf einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York soll er vom Schiff gesprungen sein und wird gesucht – bisher vergeblich. Jetzt meldet sich seine langjährige Freundin Olivia Jones (48) zu Wort und versichert: Daniel habe ihm in den vergangenen Monaten große Sorgen bereitet!

Wenn der sonst so fröhliche Travestie-Star ernst wird, dann liegt etwas im Argen. Im Interview mit RTL gab sich die 48-Jährige völlig fassungslos über das Verschwinden des Sängers. "Ich habe in den Nachrichten davon erfahren und konnte es gar nicht glauben." Noch im Mai hätten sich die beiden auf der Hamburger Reeperbahn getroffen. Umgeben von seinen Fans soll Daniel glücklich gewirkt haben, doch die Fassade habe gebröckelt. "Wir waren im ständigen Kontakt und ich weiß, dass er manchmal niedergeschlagen war", erzählte sie. Immer wieder habe Daniel von Mobbing gesprochen. "Er hat sehr darunter gelitten, dass ihn viele als den bunten schwulen Clown gesehen haben, dabei hatte er so viele andere Facetten."

Olivia glaubte, dass sich der 33-Jährige über die Jahre einen Panzer zugelegt habe. Bestürzt schlussfolgerte sie: "Dass das so gravierend war, ist schlimm. Ich wünschte mir, dass er öfter angerufen hätte."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Kaiser-Küblböck, ehemaliger DSDS-Kandidat

Alexander Koerner/Getty Images Olivia Jones während der "Deichmann Shoe Step of the Year" 2014

WENN Daniel Küblböck, DSDS-Dritter



