Hinter Selena Gomez (26) liegen turbulente Monate: Im März war ihre aufkeimende Liebe zu On-Off-Freund Justin Bieber (24) erneut zerbrochen und der Teenie-Schwarm tröstete sich sofort mit einer anderen Dame. Kurz darauf machte er Hailey Baldwin (21) sogar einen Antrag. Zu einem Aufeinandertreffen der Verschmähten mit den frisch Verlobten ist es bisher offiziell nicht gekommen. Angeblich bereitet sich Sel aber bereits seit Monaten darauf vor!

Bei der Fashion Week in New York sind aktuell auch die Stars und Sternchen in den vordersten Reihen dabei – Model Hailey und der Biebs waren schon mehrfach vor Ort. Für Selena aber kein Grund, nicht an dem Geschehen teilzunehmen – auch wenn sie zunächst Muffensausen gehabt haben soll! "Der Druck, den sie fühlt, um so gut wie nie auszusehen, war von Anfang an da", erklärte eine Quelle dem Magazin Hollywood Life. Die bildschönen Supermodels seien jedoch nicht das einzige Problem: "Dazu kommt der Stress, dass sie möglicherweise auf Justin und Hailey treffen könnte."

Sel habe sich lange Zeit physisch, mental und emotional auf den Fall der Fälle vorbereitet – mit Erfolg. "Sie hat keine Angst mehr, Justin, Hailey oder irgendjemand anderes zu sehen", plauderte der Insider aus. Dass es ihr besser gehe, betonte die 26-Jährige bereits vor einigen Tagen im Elle-Interview: "Ich fühle mich nicht mehr ziellos oder emotional labil. Oder so, als ob ich meine Gefühle nicht beherrschen könnte, wie es mal war."

SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der Fashion Week in New York

selenagomez / Instagram Selena Gomez, September 2018

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

