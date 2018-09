Diesen Gründer werden die Zuschauer von Die Höhle der Löwen wohl nie vergessen! Seit einer Woche werden in der TV-Show wieder die skurrilsten und interessantesten Erfindungen von ihren Schöpfern vor Judith Williams (45), Dagmar Wöhrl (64), Frank Thelen (42), Carsten Maschmeyer (59), Ralf Dümmel (51) und Georg Kofler (61) vorgestellt. Heute Abend stand vor den Löwen ein echtes Unikat: Der bisher älteste Gründer der Sendung präsentierte sein multifunktionales Gartengerät – und verdrehte den Unternehmern die Köpfe!

Weil er im Alter von 79 Jahren nicht mehr ganz so flexibel seine Beete bearbeiten konnte, hat Rudolf Wild die Ruwi Multiharke erfunden – ein Produkt, dass sich auf Messen und über den selbst gegründeten Onlineshop bereits 400 mal im vergangenen Jahr verkaufte. Dieses stellte er nun den Löwen vor: Bei der Erzählung des Rentners kamen besonders Judith Williams und Ralf Dümmel kaum aus dem Staunen heraus. Bei der Entscheidung wurde es dann jedoch beinahe knifflig: Denn bis auf den 51-Jährigen stiegen alle Investoren mit einem weinenden Auge aus. Dümmel hingegen war begeistert: "Wenn ich mit 79 Jahren in der Lage bin, ein solches Produkt zu entwickeln, plus ich es so verkaufen kann und hier mit diesen Argumenten herkomme – ich gebe ihnen 80.000 Euro für 30 Prozent Firmenanteile!"

Für Rudolf ein bewegender Moment – der Senior mit dem Strohhut konnte seinen Erfolg kaum fassen: "Ja, ich mache den Deal! Ich werde diesen Moment mein Leben lang nicht vergessen. Ich bin Ihnen so dankbar! Mir kommen fast die Tränen!", schwärmte er aufgelöst.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Rudolf Wild, der älteste "Die Höhle der Löwen"-Gründer

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der vierten Staffel von "Die Höhle der Löwen"

