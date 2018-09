Jetzt ist Psaiko.Dino (33) Papa! Im vergangenen Jahr endete die Beziehung zu Model Bonnie Strange (32) mehr oder weniger unbemerkt und im September stellte der DJ seinen Fans seine neue Freundin vor. Erst vor einigen Monaten folgte darauf die nächste frohe Botschaft, denn die Turteltauben erwarteten bereits ein Baby. An seinem 33. Geburtstag darf der stolze Papi nun verkünden: Sein Kind ist auf der Welt.

Schon im Juli war klar, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis das Paar seinen Nachwuchs endlich in den Armen halten könne, denn ein Foto der Bald-Mami zeigte einen gut gewachsenen Babybauch. "Bestes Vor-Geburtstagsgeschenk ever. Willkommen in der Familie, kleine Prinzessin", verkündete Psaiko happy auf seinen Instagram-Account. Dazu postete er ein zuckersüßes Foto seiner Tochter, wie sie friedlich auf seiner Brust schlummert.

Während Psaiko sich in die neue Rolle als Vater nun erst eingewöhnen muss, ist Ex Bonnie schon fast ein alter Hase. Ihre kleine Tochter Goldie Venus kam im Mai auf die Welt.

Instagram / pskdn Psaiko.Dino mit seiner Tochter

Anzeige

Instagram / pskdn Psaiko.Dino mit seiner Freundin

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Images Psaiko.Dino und Bonnie Strange bei den GQ Men of the Year Awards 2016 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de