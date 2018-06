Bonnie Stranges (31) Ex schwebt im absoluten Papa-Glück! Bis zum Sommer 2017 führte die Moderatorin eine Beziehung mit dem deutschen DJ Psaiko.Dino (32) – danach gingen sie getrennte Wege. Während Bonnie mittlerweile von Baby-Daddy Leebo Freeman (29) ein kleines Töchterchen hat, war es um ihren Verflossenen Psaiko in letzter Zeit etwas ruhiger. Er fand sein persönliches Liebesglück in einer schönen Brünetten, wie er auf Social Media öffentlich machte. Und mit ihr gründet der Musiker jetzt auch eine Familie – denn seine Liebste ist schwanger!

Das verkündete der werdende Papi ganz stolz in einem witzigen Instagram-Post. Breit grinsend hält er auf dem Bild einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera, während sich seine Freundin erschöpft über die Kloschüssel beugt – sie hat wahrscheinlich mit Morgenübelkeit zu kämpfen. "Erst hat Amor zugeschlagen und jetzt der Storch! Manchmal hat man einfach Glück", kommentierte Psaiko überglücklich das Pic.

Ob das Paar seine Follower durch die Schwangerschaft mitnehmen wird – wie es Psaikos Ex-Flamme Bonnie getan hat? Die Influencerin postete mit Vorliebe Schnappschüsse mit ihrem wachsenden Bäuchlein und bekam dafür viel positiven Zuspruch von ihrer Community!

Instagram / pskdn Psaiko.Dino mit seiner Freundin

AEDT/WENN.com Bonnie Strange und Psaiko.Dino auf der Bunte New Faces-Awards-Party in Berlin

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange

