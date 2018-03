War's das mit Bonnie Strange (31) und Psaiko.Dino (31)? Eigentlich sind die beiden offiziell noch ein Paar – doch in letzter Zeit häuften sich die Gerüchte, dass es zwischen den Lovebirds längst vorbei sein könnte. In ihrer Instagram-Story ergreift Bonnie jetzt allerdings die Initiative: Sie küsst einen anderen Mann! Hemmungslos und augenscheinlich total verliebt knutscht die Blondine mit dem britischen Model Leebo Freeman in einem Berliner Club rum. Ob sie damit jetzt aller Welt zeigen will, dass Psaiko längst Geschichte ist? Ihr neuer Vielleicht-Lover kann sich auf jeden Fall sehen lassen.



