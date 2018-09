Der Erfolg bricht nicht ab: Schon mit vier Jahren war Thylane Blondeau (17) als Model tätig, unter anderem lief sie damals für den Designer Jean Paul Gaultier (66). Zwei Jahre später bekam sie den inoffiziellen Titel "Schönstes Mädchen der Welt". Inzwischen ist Thylane 17 Jahre alt und noch immer unglaublich erfolgreich: In naher Zukunft bringt das französische Model sogar eine eigene Modelinie heraus.

"Nachdem ich mehr als ein Jahr für euch gearbeitet habe, kommt meine Marke 'Heaven May Clothing' sehr bald raus! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr die Kollektion seht, die ich kreiert habe", betonte sie auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Profil ihrer Marke teilte Thylane bereits einige professionelle Einblicke in ihre Arbeit. Ihre Sweatshirts, Hosen, Caps und Co. wird die Französin als Model natürlich selbst bewerben.

Doch nicht nur die Brünette scheint unglaublich gespannt auf den Launch der Linie zu sein. Auch ihre Fans zählen schon die Tage: "Ich bin sooo aufgeregt, wie deine Kollektion wird. Ich kann es wirklich kaum erwarten", betonte eine Abonnentin erfreut. Seid ihr schon gespannt auf Thylanes Kollektion? Stimmt ab in unserer Umfrage.

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und eine Freundin beim Planen ihrer Kollektion "Heaven May Clothing"

Getty Images Thylane Blondeau beim Cannes Film Festival 2018

IPA/WENN.com Thylane Blondeau beim Cannes Film Festival 2017

