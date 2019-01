Sie strahlt von innen und von außen! 2007 zierte sie im Alter von gerade einmal sechs Jahren das Cover der französischen Vogue und wurde das “schönste Mädchen der Welt” genannt. Elf Jahre später wird Thylane Blondeau (17) diesem Titel immer noch gerecht. Und ihr Strahlen dürfte aktuell umso größer sein. Denn die 17-Jährige scheint mächtig verliebt zu sein. Fotografen erwischten sie knutschend unter der Sonne Malibus.

Dort war sie mit ihrem neuen Freund Milane Meritte unterwegs. Arm in Arm schlenderte das Paar am Mittwoch in lässigen Outfits durch die Stadt und ein Einkaufszentrum – mitten in dem vermeintlichen Date kam es sogar zu einem Kuss. Der 18-Jährige ist Franzose, hat seine Wurzeln in Paris. Er ist Musikproduzent und DJ und als solcher anscheinend auch in Malibu unterwegs.

Auch Thylane kommt gebürtig aus Frankreich. Das Model ist die Tochter des französischen Ex-Fußballers Patrick Blondeau und der Moderatorin Véronika Loubry. Sie modelt heute unter anderem für Dolce & Gabbana, ist Markenbotschafterin für L’Oréal und hat schon eine eigene Modelinie kreiert.

IPA/WENN.com Thylane Blondeau beim Cannes Film Festival 2017

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau, Model

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau, das "hübschestes Mädchen der Welt" als Elfjährige

