Thylane Blondeau (20) lässt es sich am Strand gut gehen! Im zarten Alter von sechs Jahren wurde dem Model die Bezeichnung "schönstes Mädchen der Welt" zuteil und es zierte zudem in diesen jungen Jahren das Cover der französischen Vogue. 2018 landete sie sogar erneut auf Platz eins der 100 schönsten Gesichter. Auch im Netz ist die Beauty zu bestaunen – dort präsentierte sich Thylane nun ganz relaxt in der Sonne!

Derzeit genießt die 20-Jährige das gute Wetter in Miami. Via Instagram teilte sie nun einen coolen Schnappschuss von ihrer Auszeit. Darauf ist die Französin im Bikini und mit Cap am Strand zu sehen. Lässig blickt sie dabei in die Kamera. Doch die heißen Tage genießt Thylane nicht alleine. Mit dabei ist ihre Mutter Veronika Loubry, die das Foto geknipst hat. "Mein kleiner Schatz", kommentierte die 53-Jährige das Bild ihrer Tochter und fügte schwärmende Emojis hinzu.

Von Thylanes Freund Benjamin Attal ist auf diesen Bildern ausnahmsweise nichts zu sehen, dafür likete er jedoch den Beitrag. Seit anderthalb Jahren geht das Paar inzwischen gemeinsam durchs Leben. Auf ihrem Social-Media-Profil sind die beiden auch immer wieder turtelnd zu finden.

Anzeige

Getty Images Thylane Blondeau im September 2020

Anzeige

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau und ihr Freund Benjamin Attal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de