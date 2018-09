Freudige Nachrichten aus der Künstlerfamilie Mockridge: Ein Baby ist auf dem Weg! Das Komiker-Paar Bill Mockridge (71) und Margie Kinsky (60) hat bereits sechs Söhne, zu denen auch der Comedy-Star Luke Mockridge (29) gehört. Doch er ist es nicht, der seinen berühmten Eltern nun zum lang ersehnten Enkelglück verhilft: Der frisch verheiratete Matthew macht Bill und Margie zum ersten Mal zu glücklichen Großeltern!

Nach sechs männlichen Stammhaltern ist nun endlich ein Mädchen auf dem Weg, freuen sich die werdenden Großeltern im Bild-Interview. Motivationscoach Matt, der seine schwangere Liebste Sarah-Lia am 6. September zur Frau genommen habe, beschert dem Bonner Paar ein Enkelkind. Im Januar soll es so weit sein – die Kleine kann sich jetzt schon auf Schleifchen-Overload einstellen, wie Bald-Oma Margie amüsiert vermutet. "Das wird supergeil. Das wird ja das erste Mädchen in der Mockridge-Familie. Die wird uns Männer alle um den Finger wickeln", pflichtet Bill begeistert bei.

Bislang befinden sich die Mockridge-Männer ganz klar in der Überzahl. Neben Luke und Matthew zählen noch DJ Nick, Musiker Leonardo und die Schauspieler Jeremy und Liam zur Familie. Nachdem alle Sprösslinge ausgezogen waren, freuten sich Bill und Margie erst einmal über die zurückgewonnene Zweisamkeit – über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse geben sie zusammen im neuen Comedy-Programm "Hurra, wir lieben noch!" auf Deutschland-Tournee Auskunft.

Facebook / matthewmockridgeofficial Luke Mockridge und sein Bruder Matthew

Anzeige

Getty Images Bill Mockridge mit Margie Kinsky 2012 auf einer Gala in Berlin

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Bill Mockridge und seine Frau Margie Kinsky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de