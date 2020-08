Marie-Luise Marjan (80) darf sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! Von 1985 bis 2020 hatte die Schauspielerin die Rolle der Mutter Beimer in der Erfolgsserie Lindenstraße verkörpert. In dem ARD-Klassiker hatte sie unter anderem an der Seite ihrer beiden TV-Ehemänner Joachim Luger (76) und Bill Mockridge (73) gespielt. Heute feiert Marie-Luise ihren 80. Geburtstag – und zu diesem Anlass wurde sie natürlich von ihren einstigen Serien-Liebschaften nicht vergessen!

In Bild am Sonntag hinterlässt Marie-Luises erster TV-Ehemann Joachim Lugner ihr nun rührende Worte, und erinnert an die gemeinsame Drehzeit bei "Lindenstraße". "Hättest Du gedacht, dass wir über dreißig Jahre gemeinsam in dieser Serie spielen? Dass sie so einen Erfolg hatte, ist sicherlich auch mit dein Verdienst", erklärt er. Der Serienstar schätzt aber nicht nur das Schauspieltalent der gebürtigen Essenerin, sondern auch ihren jahrelangen Einsatz für Kinder in der Dritten Welt: "Das ringt mir großen Respekt ab. Woher, um alles in dieser Welt, nimmst Du nur die Kraft dafür?", wundert er sich.

Doch nicht nur der einstige Hans-Beimer-Darsteller gratuliert – auch Bill Mockridge sendet Marie-Luise über die Zeitung liebe Grüße und erzählt: "Du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Beide Löwen, beide adoptiert und beide seit über 60 Jahren mit Leidenschaft im Beruf." Sie würden so ähnlich ticken, dass sie sogar die Sätze des jeweils anderen vervollständigen könnten, was ihnen am Set offenbar teilweise zu Gute kam. "Wenn Du unzufrieden mit einer Szene warst, hast Du so was gesagt wie: 'In der Szene ist zu viel… Äh,äh… Aber zu wenig… Äh… Bill, Du weißt, was ich meine, hilf mir!' Und ich konnte sofort ergänzen: 'Zu viel Rauch und zu wenig Braten'", erinnert sich Bill zurück.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Joachim Luger, 2015

Anzeige

Getty Images Marie-Luise Marjan im September 2015 in Köln

Anzeige

Getty Images Die "Lindenstraße"-Stars Marie-Luise Marjan und Bill Mockridge beim Deutschen Filmpreis 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de