Zwischen Philipp Stehler (30) und Pamela Gil Mata ist plötzlich alles aus! Fans hatten schon seit Wochen über eine Trennung zwischen den Bachelor in Paradise-Siegern spekuliert, denn gemeinsame Fotos oder Videos im Netz hatte es von ihnen schon länger nicht mehr gegeben. Am Mittwochabend nahm Phil schließlich endlich selbst zu den Vermutungen Stellung und gab das Liebes-Aus bekannt. So richtig viel Mitleid erntet er von seinen ehemaligen TV-Kollegen dafür allerdings nicht!

Auf Instagram gibt Ex-"Bachelor in Paradise"-Beau Oliver Sanne (31) seinen Senf zum Beziehungs-Ende ab: "Verrückt... wie das manchmal spielt mit der Liebe." Dass der einstige Bachelor bei dieser Aussage vermutlich ein wenig Ironie mitschwingen lässt, wird vor allem durch Carina Spacks Kommentar deutlich: Sie fügt schlicht einen Tränen lachenden Smiley hinzu.

Auch Kuppelshow-Urgestein Johannes Haller (30) widmet sich der Trennung seiner ehemaligen Show-Buddys kurz in einem Post: "Was zwischen Gerda Lewis und Philipp Stehler lief oder läuft, weiß niemand und geht auch nur die liebe Pamela Gil Marta etwas an." Tatsächlich hat Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda (25), nur wenige Stunden, bevor Philipp seine Trennung von Pamela öffentlich machte, bei Promiflash gestanden: Sie hatte während der Beziehung der BiP-Stars etwas "mit Phil am Laufen".

MG RTL D Philipp Stehler und Pamela Gil Mata bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, Philipp Stehler und Johannes Haller

Instagram / gerda.jlewis Influencerin Gerda Lewis in Berlin 2018

