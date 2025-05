"Unfassbar langweilig": Gerda Lewis rechnet mit Trash-TV ab

Gerda Lewis (32), bekannt aus ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel und weiteren Reality-Formaten wie Die Verräter, hat in einem TikTok-Video ihrem Frust über aktuelle Trash-TV-Shows Luft gemacht. Die 32-jährige Influencerin erklärte, dass ihr Interesse an solchen Programmen völlig verloren gegangen sei. Besonders bei Dating-Shows, an denen bereits bekannte Gesichter aus dem Reality-TV teilnehmen, sei der Unterhaltungswert in ihren Augen gesunken. "Wann ist Trash-TV so unfassbar langweilig geworden?", fragte Gerda ihre Community und erntete in den Kommentaren viel Zustimmung.

Gerda ging in ihrem Video detaillierter auf ihre Kritik ein und erklärte, dass Spoiler und sich wiederholende Teilnehmertypen die Lust an diesen Formaten zerstören würden. Ihrer Meinung nach hätten viele Trash-TV-Formate ihren besonderen Reiz verloren – vor allem, da sie mittlerweile sehr vorhersehbar seien: "Man weiß doch sowieso schon, dass außerhalb der Show nichts daraus entsteht." Den Protagonisten gehe es scheinbar nur noch um Drama und Aufmerksamkeit, was für sie das Zuschauen nicht mehr attraktiv mache.

Die Kritik von Gerda wirft ein neues Licht auf ihre eigene Vergangenheit, denn als Teilnehmerin solcher Formate kennt sie die Branche wie kaum eine andere. Gerda hatte mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2018 den Sprung in die Öffentlichkeit geschafft. 2019 wurde das Nachwuchsmodel sogar zur Bachelorette gekürt. Mittlerweile scheint sich ihre Meinung zum Reality-TV verändert zu haben. "Das Einzige, was ich an Trash aktuell interessant finde, sind wirklich Gaming-Formate", stellte die 32-Jährige klar.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Stefan Gregorowius / ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

