"Darf er das?" – das ist der Titel der Show von Comedian Chris Tall (27). Mit diesem Motto sorgte der Witzbold schon für den ein oder anderen Lacher. Doch zuletzt schlug er damit wohl eindeutig über die Strenge. Das Spiel "Schwanger oder dick", bei dem der Sprücheklopfer zusammen mit zwei männlichen Gästen Frauen aufgrund ihres Körpers bewertete, schlug nun große Wellen im Netz – und das lange vor der Ausstrahlung. Viele fanden das nämlich gar nicht lustig und machten ihrem Ärger online Luft.

Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang nahm dieses Quiz zum Anlass, um sich in einem langen Artikel des Online-Magazins Bento über die Schamlosigkeit des 27-Jährigen auszulassen. "Wenn du als Frau nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprichst, ist dein Körper, bist du, nicht mehr wert als ein schlechter Gag, ein schmuddeliger Witz, die Pointe eines Schenkelklopfers", wetterte sie. Mit dieser Meinung war sie wohl nicht allein. Auf Twitter gab es einen Riesen-Shitstorm wegen der Aktion. "Das ist nicht Comedy, das ist Sexismus. Man spielt nicht mit den Vorurteilen, unter deren Last ANDERE leiden. Nein. Er 'darf' es nicht. Er soll einfach sein Maul halten", lautete nur einer der vernichtenden Kommentare.

Chris selbst reagierte noch nicht auf die Vorwürfe, der Sender RTL schon. "In der Show geht es um den Unsinn von Vorurteilen im Alltag, auf die Chris Tall hinweisen will. Er ist Comedian und spielt damit. Da es nun im Vorfeld schon zu Missverständnissen kommt, werden wir entsprechende Elemente aus der Sendung nehmen. Danke für den Hinweis", antworteten sie auf die Tweets der wütenden Kritiker. Gesagt, getan: Als die Show am Samstagabend ihr Debüt feierte, fehlte von den besagten Szenen jede Spur.

Getty Images Moderator Chris Tall beim "Deutschen Comedypreis 2017"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Chris Tall, Comedian

MG RTL D: Stefan Gregorowius Chris Tall

