Promi-Darts-WM: Diese Stars treten gegen den Weltmeister an!

Am gestrigen Abend fand das Finale der Darts-Weltmeisterschaft statt. Luke Humphries trat gegen den Newcomer Luke "The Nuke“ Littler an – und nahm schließlich den Sieg mit nach Hause. Der nächste Wettkampf von "Cool Hand Luke“ naht jedoch schon: Am Samstag strahlt ProSieben die große Promi-Darts-WM aus. Der frischgebackene Weltmeister kann sich hier mit der deutschen Prominenz messen. Diese Stars kämpfen mit Luke um den Sieg!

Jeweils ein Prominenter und ein Profi bilden ein Team. Die Ehre, mit dem Weltmeister zu spielen, wird Jürgen Milski (60) zuteil! Der Promi Big Brother-Star hat somit wohl beste Chancen auf den Sieg. Doch auch die anderen Paarungen sind heiß auf das Spiel. Mit von der Partie sind Comedian Chris Tall (32), Streamer Jens Knossalla (37) und der Rapper Eko Fresh (40). Die Damenwelt vertreten die Moderatorinnen Verona Pooth (55) und Andrea Kaiser (41).

In den Jahren 2021 und 2022 musste das Event wegen der Pandemie ausfallen. Zuvor sorgte die Sendung für negative Schlagzeilen: Die Influencerin Sarah Harrison (32) trat an, wurde jedoch von "Ausziehen"-Rufen des Publikums begleitet. Schließlich belegte sie den zweiten Platz.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Michael van Gerwen, Darts-Profi bei der Promi-Darts-WM 2024

Anzeige

SAT.1 Jürgen Milski, Entertainer

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de