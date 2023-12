Victoria Swarovski und Knossi moderieren "Das Supertalent"!

Alles neu beim Supertalent! 2024 kehrt die Talentshow nach zwei Jahren Abstinenz zurück auf die Fernsehbildschirme – und zwar wieder mit den Urgesteinen Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) in der Jury. Unterstützt werden sie von Anna Ermakova (23) und Ekaterina Leonova (36). Doch das ist nicht die einzige Neuerung. Auch das Moderatorenduo aus Chris Tall (32) und Lola Weippert (27) wird ersetzt!

Wie RTL bekannt gibt, führen in der kommenden Staffel nicht wie zuletzt der Komiker und die Moderatorin durch das Programm. Die beiden hatten 2021 die vorerst letzte Staffel des Supertalents gemeinsam moderiert. Stattdessen haben nun Victoria Swarovski (30) und Knossi (37) den Job übernommen! "Ich freue mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen. Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance'", freut sich Victoria. Sie hatte bereits 2016 selbst in der Jury gesessen und die Show 2020 moderiert.

Auch Internet-Star Knossi freut sich schon riesig auf die Herausforderung. "Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim Supertalent. Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten", schwärmt er.

RTL / Stefan Gregorowius Lola Weippert und Chris Tall, "Das Supertalent"-Moderatoren

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

